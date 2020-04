Abecedarij svobode govora: ideologija

Ljudje

Kdorkoli spremlja spletno verbalno greznico, razume, da jezik ni nedolžen ali impotenten. Ni nekaj, kar opisuje resničnost, ampak jo nenehno ustvarja. Ne le, da lahko užali, prizadeje bolečino, zmanipulira dejstva ali razširi laž – v kombinaciji z družbeno močjo, dostopom do medijev in drugimi privilegiji proizvaja pomene, ki šele definirajo žalitev, bolečino, dejstva in laž.

Tudi vsebina pojma "svoboda govora" se spreminja glede na ideologijo. Če jo je včasih najbolj učinkovito instrumentalizirala liberalna stran, se je zdaj polaščajo konzervativne ideje. Razne teorije zarot, ki znanstvene truizme razglašajo za laži, bo morda svoboden "trg idej" še zaznal in zavrgel, a kaj se zgodi, ko se ideologija preobleče v samo znanost? Za praporom svobode govora in mišljenja namreč korakajo tudi psevdostrokovnjaki, ki družbene zakonitosti razlagajo z biologijo, posameznikovo vedenje pa z genetiko. Kar kritična misel prepoznava kot "znanstveni rasizem", nam oni prodajajo kot "rasni realizem".

