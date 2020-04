Sedem organizacij Evropsko komisijo poziva, naj zagotovi varnost za slovenskega novinarja

Mednarodne organizacije v pismu opozarjajo, naj slovenske oblasti resno obravnavajo grožnje in napade zoper novinarje

Novinar Blaž Zgaga je tudi soavtor knjige o orožarski aferi v Sloveniji, v kateri nastopa marsikateri politik, ki je danes še vedno aktiven

Sedem mednarodnih organizacij za svobodo medijev je s pismom pozvalo Evropsko komisijo, da stori vse, kar je v njeni moči, da se zagotovi varnost preiskovalnega novinarja in sodelavca Novinarjev brez meja Blaža Zgage. Obenem komisijo pozivajo, naj poskrbi, da bodo slovenske oblasti resno obravnavale grožnje in napade zoper novinarja.

V pismu so izrazili zaskrbljenost za varnost Zgage, ki je tarča sovražne kampanje in groženj, odkar je na vlado naslovil vprašanje glede kriznega štaba za boj proti novemu koronavirusu.

Organizacije so opozorile tudi, da Zgaga ni edini novinar, ki je prejel grožnje, odkar je mesto predsednika vlade prevzel Janez Janša.

Evropsko komisijo so pozvali, naj slovensko vlado spomni, da sta svoboda izražanja in dostop do informacij temeljni evropski vrednosti, ki ju je potrebno spoštovati.

Organizacije so opozorile tudi, da Zgaga ni edini novinar, ki je prejel grožnje, odkar je mesto predsednika vlade prevzel Janez Janša. Pri tem so izpostavile grožnje, ki jih je prejela novinarka Večera Klara Širovnik in napade na novinarje javne medijske hiše RTV.

Pred tem so podobno pismo naslovili že na notranjega ministra Aleša Hojsa, a kot so zapisali, nanj še niso prejeli odziva.

Pod pismo so se podpisale organizacije Novinarji brez meja, Člen 19, Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Neomejeni svobodni tisk (FPU), Indeks cenzure, Mednarodni institut za tisk (IPI) ter Evropska zveza novinarjev (EFJ).

