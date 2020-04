Donald Trump, hvala za ček <3

Danes je nov dan

V Sloveniji nam izkoriščanje javnih občil za partikularne politične cilje ni tuje. Na portalu Podčrto so ugotovili, da so leta 2018 trije župani mestnih občin (Janković, Šrot in Popovič) izkoristili občinsko glasilo za potrebe predvolilne kampanje. Janševa garnitura, že dolgo znana po prizadevanjih, da si podredi medije, v svojem prvem mesecu vladanja ni ugrabila le Telekomovega portala Siol; še mnogo bolj brezsramno zlorabo javnega kanala si je privoščila, ko je kar na uradnem Twitter profilu Kriznega štaba RS delila odkrito sovražno vsebino.

Njihov vzornik (ni težko opaziti, da se komuniciranja učijo od Trumpa) pa je šel te dni še korak dlje ter privatiziral sporočilo na čekih za pomoč državljanom med epidemijo. Čeprav bodo sredstva ravno zaradi naknadnega prilagajanja čekov prišla do državljanov kasneje, kot bi sicer, bo učinek na povprečnega volivca verjetno ogromen ("Trump nam je dal denar!").

Samo opozorilo, da se ne boste čudili, če naslednji korona paket pride v SDS kuverti ...

