Sistem je preobremenjen

Študenti opozarjajo, da obrazec za izplačilo solidarnostnega dodatka na spletu ne deluje, ministrstvo za izobraževanje odgovarja

Obrazec za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

© eUprava

Ker smo prejeli kar nekaj pritožb študentov, da obrazec, s katerim naj bi študenti zaprosili za izplačilo solidarnostnega dodatka, na spletu ne deluje, smo ministrstvo za izobraževanje prosili za pojasnilo. Odgovorili so nam, da pri pri oddaji vlog prihaja do obremenitve sistema, zato vse, ki vloge oddajajo, prosijo za razumevanje.

Elektronska vloga za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom. je dosegljiva je na portalu eUprava - rok za oddajo ne zastara.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni tisti višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo hkrati v Sloveniji stalno prebivališče.

"Trenutno sprejeti zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR upravičeni tisti višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo hkrati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji."

Na ministrstvu odgovarjajo, da so za pomoč in dodatno informiranje pripravili tudi odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja, ki so objavljena na tej spletni povezavi.