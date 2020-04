»Nekateri v svobodo kopljejo rov, mi stojimo v vrsti«

IZJAVA DNEVA

"Da se zdravje vrača v naše kraje, so pompozno naznanile neskončne kolone avtomobilov pred okenci največjega prodajalca hitre hrane, ki so se v duhu sproščanja karantenskih ukrepov spet odprla. V prijetnem ambientu, nekje med igralnim kotičkom in omarico z uporabljenimi pladnji, za zdaj še ne moremo uživati, a možnost prevzema hrane iz avtomobila spet obstaja, kar je pripeljalo do prazničnega vzdušja. Nekateri v svobodo kopljejo rov, mi stojimo v vrsti."

(Denis Živčec, novinar, o tem, kako smo Slovenke in Slovenci v torek v Ljubljani in Mariboru stali v kilometrski vrsti za McDonald's; v kolumni za Večer)