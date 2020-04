Invazija teorij zarote

Zakaj politikom olajšujejo vladanje

»Virus je prevara, pravi morilec je 5G.« Grafit v Londonu.

Novi koronavirus ni prišel iz Kitajske, temveč iz vesolja. Vsaj tako pravijo konspirologi, ki se jim zdi to povsem logično: je lahko kaj tako strašnega skočilo z živali na človeka? Kje neki! Narava ne počne tako groznih reči. Virus je lahko na človeka skočil le iz vesolja – in to prek meteorita, ki je lani oktobra treščil na Kitajsko. Novi koronavirus je tako hud in strašen, da ne more biti zemeljskega izvora – kvečjemu zunajzemeljskega. Ali nadzemeljskega. Ta virus je tako strašen, da ga ne bi bilo brez alienov.