Šarec napovedal interpelacijo zoper ministra Počivalška

V poslih glede nabave mask in druge opreme si nasproti stojita predsednik SMC Zdravko Počivalšek in donedavni šef blagovnih rezerv in dolgoletni član SDS Anton Zakrajšek. Morda to ni naključje.

Šarčev današnji tvit

Vprašanje časa je bilo, kdaj bo opozicija začela s postopki v okviru parlamentarnega dela zaradi razkritij o nenavadnem poslovanju pri nakupu zaščitne opreme. Da se bo to moralo zgoditi, po začeti kriminalistični preiskavi, razrešitvi direktorja blagovnih rezerv Antona Zakrajška ter vedno novih razkritjih o nakazilih sredstev, družinskih povezavah med ministri in prodajalci, opremi, sumljivih cenovnih razlikah in celo napačnih maskah, zapakiranih v pakete, ki so na etiketah napovedovali drugo opremo, je bilo skoraj neizogibno. A če se morda še zdi, da bo koalicija avtomatično branila svojega ministra in predsednika ključne koalicijske stranke, se v prihodnosti lahko močno zaplete: javnost je namreč zelo razburjena zaradi teh razkritij, poteka kriminalistična preiskava, predsednik računskega sodišča pa je tudi že izrazil dvome. A pomembno je še nekaj drugega: na eni strani namreč minister Počivalšek obtožuje, da je za vse posle odgovoren Anton Zakrajšek, ki je član SDS. Zakrajšek pa obtožuje Počivalška.

Vlada je razrešila Zakrajška na njegovo prošnjo. A Počivalšek je javnosti razrešitev predstavil drugače, kot svojo odločitev. Nato se je s pismom (prvi so ga objavili na portalu 24ur.com) oglasil Zakrajšek in protestiral zoper izjavo ministra, da »naj bi deloval iz ozadja, da bi celo izbiral dobavitelje v času, ko sem doma v samoizolaciji preboleval covid-19." Kot pojasnjuje Zakrajšek, je vlada na njegovo začudenje Zavod za blagovne rezerve zadolžila za izvedbo nabav vseh zaščitnih sredstev. "Začudenje zato, ker nam še sedaj ni jasno, zakaj naj bi te nabave moral izvajati prav naš zavod, saj z nabavo tovrstne opreme nimamo ne izkušenj ne kadra. Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj niso bili za to zadolženi na primer Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Uprava za zaščito in reševanje ali pa morebiti bolnišnice same. Vsi našteti imajo posebne oddelke ali službe za nabavo takih sredstev." Kljub temu so, pravi Zakrajšek, na zavodu nemudoma začeli iskati možne dobavitelje zaščitne opreme proti covidu-19.

A vendar je treba biti tudi pri presoji Zakrajškovih besed previden in počakati na morebitna razkritja, ki jih bo javnosti posredoval Počivalšek. Dejstvo pa ostaja: nabava zaščitne opreme, žal, se je v teh tednih pokazala kot zelo nepregledna in sumljiva.

"Ko se je razvedelo, da bodo šle nabave preko našega zavoda, smo vsakodnevno dobivali množico ponudb, ki so nam jih pošiljali razni možni dobavitelji. Mnogo ponudb so nam preposlali tudi z drugih ministrstev, kamor so potencialni dobavitelji tudi naslavljali svoje ponudbe. Vseh ponudb smo se lotili enako. Od ponudnikov smo zahtevali še dokumentacijo, s katero naj bi dokazovali, da ponujajo ustrezno opremo (sliko, certifikat). Če smo to pridobili, smo z vsakim ponudnikom sklenili ustrezno pogodbo. Vse pogodbe so bile klasične in podobne, razlikovale so se seveda v nazivu ponudnika, artikla in cene. Z vsemi ponudniki smo naročila sklenili v dobri veri, da bodo ponujeno opremo tudi dobavili. Ne predstavljamo si, da bi glede na nujnost nabav pri ponudniku preverjali še karkoli drugega. Plačila so bila predvidena po dobavi in prevzemu blagu, v primeru plačila avansa pa smo od ponudnikov pridobili bančno garancijo, v enem primeru pa hipoteko na premoženje," navaja Zakrajšek. Prioriteta zavoda je po njegovih besedah bila, da čim prej dobi zaščitno opremo, ne glede na to, kdo jim jo dostavi. "Bili smo pod velikim pritiskom javnosti po čim prejšnjih tovrstnih dobavah."

Zavod je že v prvem tednu, ko je bil Zakrajšek še v službi, uspel dobiti kar nekaj opreme (približno 540.000 različnih vrst zaščitnih mask in več kot 2,5 milijona rokavic) celo od ponudnikov, ki se prioritetno ne ukvarjajo z medicinsko dejavnostjo. Strokovne prevzeme od dobavitelja pa izvaja zunanja kontrolna hiša Bureau Veritas. 20. marca, ko je Zakrajšek zaradi ugotovitve pozitivnega stanja na covid-19 odšel v samoizolacijo, je zavod prejel ustno navodilo gospodarskega ministrstva (MGRT), da se vse ponudbe potencialnih dobaviteljev, ki so prihajale na zavod, posreduje MGRT, kjer naj bi pregledali ustreznost ponudb in dobaviteljev. Tri dni pozneje je sledila sprememba navodila glede ponudb, in sicer je to funkcijo prevzelo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). 24. marca pa je vlada sprejela sklep, s katerim je imenovala Medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, v katero so bili imenovani predstavniki različnih ministrstev, pod vodstvom Damijana Jaklina, državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu.

"Ko je zavod od URSZR pridobil pisno informacijo o ustreznosti ponudbe, je zavod izvedel naročilo. Ali ni to trditev večkrat javno potrdil prav minister Počivalšek? Vse dobavitelje respiratorjev in njihove ponudbe pa so strokovno preverjali na MGRT, ker na zavodu nimamo strokovnjakov s tega področja. Zavodu so preko e-pošte pisno sporočili, s kom naj se izpelje naročilo. Prav tako so vse predhodne postopke z vsemi domačimi izdelovalci zaščitnih mask (Korez-sorting group, Zaščita Lukač, Konfekcija Marja), koordinirali in se dogovarjali na MGRT oziroma na URSZR. Zavod pa je zopet na podlagi njihovih pisnih sporočil preko e-pošte samo izvedel naročilo," še pojasnjuje Zakrajšek. Neposredno je z zavodom stopilo v stik s svojo ponudbo pralnih mask samo domače podjetje Prevent–Deloza. Napotili so jih na infekcijsko kliniko, kjer so vzorec maske tudi strokovno potrdili, zavod pa je potem izvedel naročilo. "Kolikor mi je znano, je pogodba že v celoti uspešno izvedena, brez kakršnih koli problemov. Naj omenim tudi dejstvo, da je zavod za vsako pogodbo pred njenim podpisom z naše strani prejel tudi pisno soglasje MGRT."

"Prepričan sem, da bodo to dejstvo potrdile vse moje sodelavke in sodelavci. Trdno stojim za njihovim trudom in delom, ki so ga opravljali v korist vseh tistih, ki so potrebovali zaščitno opremo. Tega dela niso opravljali na očeh javnosti, ampak dolgo v noč, za zidovi uprave, svojih domov in v skladiščih Zavoda RS za blagovne rezerve."



Anton Zakrajšek

Zakrajšek še pravi, da je z veseljem odgovoril svojemu namestniku Ivanu Galetu in vsem drugim sodelavkam in sodelavcem, če so ga kadarkoli v času njegove odsotnosti poklicali in želeli o določenih zadevah slišati še njegovo mnenje ali nasvet. Prav tako se je vedno odzval na klic tudi vodji skupine, ki jo je imenoval minister pod vodstvom Mitje Terčeta, ko je potreboval pomoč ali ga poprosil za mnenje. Napisal jim je celo navodila, kako naj postopajo pri postopkih naročil, da pri morebitnem hitenju ne bi naredili napak. Vsi, vključno s Terčetom, so se mu za to tudi zahvalili. "Po informacijah, ki sem jih dobival od mojega namestnika Ivana Galeta kot tudi ostalih sodelavcev in sodelavk, je g. Terče brez vsakršnih koli pooblastil in odgovornosti začel izvajati mobing nad njimi. Po pripovedovanju tudi drugih omenjeni gospod ni prišel v konflikt samo pri nas, temveč tudi z Damijanom Jaklinom, vodjem Medresorske delovne skupine. Prepričan sem, da bi o teh zadevah imel veliko za povedati moj namestnik Ivan Gale, ki je na žalost po 40-dnevnem neprekinjenem delu od ponedeljka tudi na bolniški!"

Zakrajšek pravi, da je na daljavo vedno poskušal po svojih najboljših močeh in znanju pomagati ali svetovati svojemu namestniku in drugim sodelavcem, saj je bil njihov direktor, nikakor pa ni on tisti, ki je izbiral dobavitelje. "Prepričan sem, da bodo to dejstvo potrdile vse moje sodelavke in sodelavci. Trdno stojim za njihovim trudom in delom, ki so ga opravljali v korist vseh tistih, ki so potrebovali zaščitno opremo. Tega dela niso opravljali na očeh javnosti, ampak dolgo v noč, za zidovi uprave, svojih domov in v skladiščih Zavoda RS za blagovne rezerve," je še dodal.

