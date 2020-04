Evangelij po Janezu

Iskrena ali ne, v zrelih letih oznanjena pobožnost predsednika vlade Janeza Janše ima predvsem politične cilje in učinke

Janez Janša na maši za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja na Brezju leta 2015

© Borut Krajnc

Za veliko noč je številne državljane in državljanke, ki ne pripadajo katoliški cerkvi, presenetila poslanica, s katero je narod sredi epidemije koronavirusa nagovoril predsednik vlade Janez Janša. Zgolj dva odstavka dolg nagovor je bil poln sklicev na »Boga« in »Gospoda«, ki naj bi nam zdaj stal ob strani in s čigar pomočjo naj bi Slovenija srečno prebrodila preizkušnjo. Takšne poslanice ni objavil še nobeden od dosedanjih voditeljev v zgodovini samostojne Slovenije, v kateri je ustavno določena ločitev verskih skupnosti od države.