O bogovih in volih

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs naj bi v času, ko je bilo to še prepovedano, kosil travo na taščinem vikendu

Ponosni, državotvorni tvit ministra Hojsa na velikonočno nedeljo. Obiska družinskega vikenda ni omenil.

»Storil je napako, jo priznal in zanjo drago plačal! Ko sem v teh dneh spremljal tiste, ki so ’vanj metali kamenje’, se nisem mogel načuditi, koliko jih napake še ni storilo. Franci, izjemen človek si in ne pusti se zlomiti. Hvala ti za delo, ki si ga opravil na MNZ!« se glasi sporočilo, ki ga je minister za notranje zadeve Aleš Hojs 18. aprila objavil na svojem Twitter računu. Hojs je imel v mislih nekdanjega državnega sekretarja Franca Breznika, ki je odstopil, potem ko so mediji razkrili, da je v vinjenem stanju 2. aprila zvečer vozil službeni avtomobil, hkrati pa ni upošteval omejitve hitrosti. Kar je naredil Breznik, ni samo napaka, pač pa je s svojo vožnjo ogrožal tudi druge. Zato bo plačal kazen. Dobil bo tudi kazenske točke in na koncu verjetno ostal brez vozniškega izpita.