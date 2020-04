Naslednja tarča: RTV Slovenija

V SDS si nacionalke ne želijo podrediti. Želijo jo zdesetkati.

Podporniki Janeza Janše RTV SLO očitajo, da ga namerno prikazuje gršega od Marjana Šarca

V demokracijah oblast izvira iz ljudstva. Legitimnost vsakokratne oblasti je odvisna od njene naklonjenosti ljudstvu, politiki pa se za naklonjenost ljudstvu borijo z razumnimi argumenti in prepričevanjem. Takšna je vsaj idealna podoba sodobne demokracije. Res je, da so jo v zadnjem stoletju pokvarile najrazličnejše metode ekonomskega marketinga, kot so kupovanje oglasov, televizijski in radijski nagovori in zdaj na koncu še družbena omrežja, na katerih je oblika včasih pomembnejša od vsebine. Je pa tudi res, da so te metode za zakonodajalca ostale le na pol legitimne, močno regulirane ali na meji sprejemljivega.