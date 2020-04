Bolni na delovnem mestu

Zavračanje bolniške odsotnosti z dela kljub slabemu počutju je postalo nova normalnost. In pomembno prispevalo k širjenju novega koronavirusa v Sloveniji.

»Zdravniki smo tipični primer prezentizma. Sama nisem bila nikoli na bolniški, priznam, zaradi okužbe dihal. Poskusila sem delati z masko, razkuževala sem si roke, a vendar, to ni način obnašanja, ki bi bil zdaj primeren.« Dr. Bojana Beović, vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo Kriznemu štabu RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, na tiskovni konferenci vlade 17. marca 2020

© Borut Krajnc

»Zmanjkalo mi je že besed, ne vem, ali naj moledujem, prosim, pozivam zdravstveno stroko in zdravstvene delavce, naj ne prihajajo bolni in z vidnimi znaki okužbe s koronavirusom na delo.« Tako je prejšnji minister za zdravje Aleš Šabeder v zadnjem tednu pred razglasitvijo epidemije in zamenjavo vlade marca obupoval nad neodgovornim ravnanjem ljudi, ki bi morali prvi vedeti, da je takšno početje neprimerno in potencialno nevarno.