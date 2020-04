Šolski ples

Odprtje šol je ključni pogoj, da bi se približali normalnemu delovanju družbe, pa tudi da bi se začelo postopno nadzorovano prekuževanje prebivalstva

Razred v šoli na Danskem. Klopi morajo biti dva metra narazen.

Ko slovenski predstavniki vlade in stroke govorijo o postopnem vnovičnem zagonu običajnega življenjskega ritma, je ponovno odprtje šol in vrtcev praviloma omenjeno kot ena zadnjih potez. Ker naj bi učenje na daljavo dobro delovalo in naj šolajoči se zaradi tega ne bi bili preveč prikrajšani, pristojni z odločitvijo o vnovičnem odprtju šol nočejo hiteti. Najprej želijo počakati na izkušnje iz drugih držav, kjer so šole že začeli odpirati. Tak primer je Danska, ki je vrtce in šole za učence do 11. leta starosti odprla prejšnji teden. Tudi Nemčija je ta teden začela odpirati šole, potem ko je njihova Akademija znanosti Leopoldina priporočila, naj se to, predvsem za mlajše otroke, pri katerih učenje na daljavo ni tako učinkovito, zgodi čim prej. Avstrija je ta teden napovedala odprtje šol sredi maja. Gre za ukrep, ki gre z roko v roki s siceršnjim vnovičnim zaganjanjem gospodarstva. Mlajši otroci namreč še ne morejo ostati sami doma, če morajo starši spet v službo. Na usluge starih staršev pa v tem obdobju ni primerno računati. Tudi pri nas bo na koncu verjetno to ključni pospešek za odprtje šol.