Priprave na maraton

Iskanje najmanjšega možnega obsega omejevalnih ukrepov, ki bodo še zagotavljali obvladljivost širjenja okužb. Iskanje nove normalnosti.

Smiselno bi bilo pokazati več zaupanja v državljane. Na fotografiji policijsko preganjanje občanov, ki posedajo ob Ljubljanici

© Borut Krajnc

Že zelo zgodaj med epidemijo bolezni covid-19, ko se še nismo povsem sprijaznili z novo realnostjo omejenega gibanja in druženja, so številni strokovnjaki začeli poudarjati, da bo največji uspeh drastičnih restriktivnih ukrepov, če jih bomo na koncu razglašali za pretirane. To bi namreč pomenilo, da so delovali.