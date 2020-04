Kdaj bodo protesti?

Nemško ustavno sodišče je dovolilo proteste. Kako te praktično izpeljati, pa so ta teden pokazali v Izraelu

Protesti v Izraelu – med vsakim protestnikom je zaradi virusa primerna razdalja

Ob umirjanju epidemije si pozivi k rahljanju omejitev sledijo drug za drugim. V Levici vlado pozivajo, naj nemudoma odpravi prepoved gibanja med občinami – o čemer mora zdaj dokončno odločiti ustavno sodišče. Poslanca Socialnih demokratov Samo Bevk in Matjaž Nemec sta ta teden vlado pozvala, naj sprosti omejevalne ukrepe v kulturi in ponovno omogoči odprtje knjižnic, muzejev ali knjigarn, njihov poslanec Jani Prednik pa si prizadeva za ponovno zagotavljanje terapij za otroke in odrasle s posebnimi potrebami v času epidemije.