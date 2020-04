»Se vidimo na ulici!«

Zaradi karantene ne morete na proteste – lahko pa posnamete video

Dovoljena rekreacija: golf pred parlamentom (v času epidemije)

© Youtube, Jasa Jenull

Družabna omrežja so zadnje tedne preplavili domiselni kratki humorni posnetki, ki pa imajo globlje sporočilo: izražajo kritiko sedanje vlade in ukrepov, ki naj bi bili uvedeni zaradi preprečevanja širjenja koronavirusne bolezni. Za njimi stoji Jaša Jenull, gledališki režiser, eden od soustanoviteljev kolektiva KUD Ljud, ki ga posebej zanimajo umetniška dela v javnem prostoru.

V prvem posnetku je na balkonu pred sliko parlamenta namestil zbor gumijastih medvedkov, ki spominjajo na državljane na protestu, in ga zgovorno podpisal »da se trenirati tudi na balkonu ... treba je vzdrževati kondicijo!«. V drugem preizkuša »novo tehnologijo za protestiranje v času CO-VID19«, robota na daljinsko upravljanje s protestnimi transparenti, ki ga, ker sam v karanteni ne more protestirati, upravlja kar z balkona. Največ pozornosti pa je pritegnil tretji posnetek igranja golfa (ene prvih dovoljenih oblik rekreacije zdaj, ko so se začeli koronavirusni ukrepi počasi sproščati) po Ljubljani, ki se konča pred parlamentom, ciljne točke oziroma luknje za žogico pa so usta politikov na transparentih, razpostavljenih na Trgu republike.

»Posnetki so moj spontani odziv na nevzdržno situacijo, ki jo vzpostavlja sedanja vlada. Zdravstveno krizo izkorišča za zlorabo demokratičnih institucij, klientelizem, krčenje človekovih pravic, napade na medije, militarizacijo, politično obračunavanje in sejanje razdora,« pravi Jenull, ki je vse akcije zasnoval, izvedel in posnel sam, z uporabo stativa. »Zdelo se mi je pomembno pokazati, da lahko z uporabo družabnih omrežij vsak posameznik izpelje odmeven protest, ne da bi pri tem kogarkoli zdravstveno ogrožal.« To je posebej pomembno, če bo vlada poskušala pod pretvezo zdravstvenega varstva kriminalizirati proteste, za kar Jenull skoraj pričakuje, da se bo zgodilo. »A tega nikakor ne smemo dopustiti.« Sam ima dobre izkušnje s policijo, policisti se pojavijo celo v dveh posnetkih. »Pri vseh dosedanjih akcijah je bila policija zelo korektna, za zdaj še nisem dobil kazni, eden od policistov mi je celo zaupal, da gleda moje posnetke.«

Jenullove akcije niso samo oblika protesta, temveč tudi ulično gledališče. Umetnost pa ima v teh časih sploh nalogo, da se ukvarja z negotovostjo, v kateri smo se znašli, in nam jo poskuša pomagati razumeti ali vsaj prebroditi.

»Umetniki imamo v tem trenutku priložnost in dolžnost pomagati ljudem, ki se znajdejo v zelo negotovi situaciji. Umetnost ima moč, da kaos sodobnega življenja prenese v okvir fikcije, kjer si ga lahko ogledamo z distanco. Lahko nam razkrije nove perspektive in nas opogumlja. Hkrati v teh stresnih časih nujno potrebujemo razvedrilo in humor. Če umetniki, znanstveniki in aktivisti ne bomo opravljali svojega poslanstva, se bodo ljudje množično obračali k teoretikom zarot ter ideologijam strahu in sovraštva,« je prepričan Jenull. »Čeprav smo izgubili skoraj vse možnosti za plačano delo, smo v resnici zdaj bolj potrebni kot kadarkoli prej: v domačih studiih, na balkonih in še posebej v javnem prostoru. Se vidimo na ulici!«