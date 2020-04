Slovenska vlada je uvedla prakso, ki je v tujini nezakonita

V Nemčiji je v začetku tega meseca izbruhnil spor med informacijskim pooblaščencem v deželi Spodnja Saška in policijo oziroma ministrstvom za zdravje. Informacijski pooblaščenec je namreč ugotovil, da je v enem od primerov deželno ministrstvo za zdravje policiji posredovalo podatke o karanteni enega od obolelih za koronavirusom. »To je nezakonito,« je odločila informacijska pooblaščenka Barbara Thiel, »takšna izmenjava podatkov se mora nemudoma ustaviti.«

Po tem primeru je javnost izvedela še za več podobnih incidentov v drugih nemških deželah. Nemška policija pa je ves čas trdila, da je izmenjava podatkov nujna, in sicer zaradi varovanja policistov. V nekaterih primerih, ko mora recimo policija intervenirati zaradi nasilja v družini, naj bi bilo posredovanje podatkov upravičeno.

»Nikakor pa to ne pomeni, da bo policija aktivno preverjala, ali se prizadeti držijo odločbe o karanteni. Le pri sumih, da je prišlo do kršitve karantene, lahko policisti preverijo, ali je to res, poleg tega se ti podatki zbrišejo v 14 dnevih,« je poskušalo nemško notranje ministrstvo pomiriti javnost.

Slovenska vlada je ta teden na podlagi nedavno sprejetega protikoronskega mega zakona izdala sklep o avtomatski izmenjavi zdravstvenih podatkov med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in policijo. Sklep pomeni, da bo lahko policija na podlagi zelo široke definicije, to je »zajezitve in obvladovanja epidemije«, dostopala do najrazličnejših zdravstvenih podatkov, recimo o karantenskih odločbah, ki jih izdaja zdravstveni inšpektorat, do podatkov o osebnem zdravniku in okoliščinah karantene. Doslej je veljalo, da ima te pristojnosti zdravstveni inšpektorat, zaradi kadrovskih omejitev pa mu bo zdaj pomagala policija.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je sicer prejšnji mesec glede te ureditve zapisala, da pomeni »širitev pooblastila policistov do te mere, da lahko zajamejo potencialno celotno prebivalstvo Republike Slovenije in v praksi pomenijo vzpostavitev policijske države. Pooblastila iz člena 103 se ne nanašajo le na zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov iz zakona, ki določa nalezljive bolezni (na primer glede karantene, izolacije itd.), pač pa tudi na zelo široko podan namen zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 in s tem v zvezi sprejetih odredb in odlokov. Aktivnostim glede slednjega smo izpostavljeni prav vsi državljani Slovenije.«

Videti je, da smo v Sloveniji že vse pomešali. Zaradi kadrovske stiske mora policiji na južni meji pomagati vojska, policija pa mora zaradi kadrovske stiske zdravstvenega inšpektorata nadzirati paciente, tako kot to počne z osumljenci.

Kaj pa, če bi nadzor nad pacienti kar prepustili vojski – saj smo konec koncev v vojni s koronavirusom?