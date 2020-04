»Kaj ti bo 5G, če si kupil kolo«

Usklajena akcija zažiganja oddajnih stolpov 5G

Požgana telekomunikacijska oprema v enem izmed oddajnih stolpov v severni Anglij

© Profimedia

Najbolj goreči verniki bizarnih teorij zarote, po kateri je 5G – prihajajoča peta generacija mobilne brezžične povezave – krivec za pandemijo koronavirusne bolezni, so stvari vzeli v svoje roke in zagnali usklajeno akcijo zaži--ganja oddajnih stolpov, potrebnih za delovanje nove generacije omrežja. V Veliki Britaniji in na Irskem so jih požgali več kot 50, Nizozemska poroča o več kot 15 požigih, oddajni stolpi pa so zagoreli tudi v Belgiji in na Cipru. Konspirološki vandali požigalske akcije pogosto podpišejo z grafiti, z gesli, ki nasprotujejo povezavi 5G.