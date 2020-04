Kar velja za malega človeka … ne velja tudi za politike

Se bo med prekrškarji znašla tudi množica uradnih oseb, na čelu z Borutom Pahorjem, Alešem Hojsom in Matejem Toninom, ki so se sprehajale ob slovenski schengenski meji?

Ustavljanje voznikov na avtocestnem odseku v času prepovedi gibanja zunaj matične občine

© Borut Krajnc

Kako pridni smo in kako spoštujemo vladne zapovedi, povedo podatki o kršitvah uradnih odlokov. Odkar veljajo omejitve gibanja, je zdravstveni inšpektorat (na predlog policije) obravnaval 110 dogodkov oziroma sumov kršitev in izrekel 294 glob v skupni višini 32 tisoč evrov. Torej povprečno dobrih 100 evrov na kršitelja.

Skupaj je v tem času policija na zdravstveni inšpektorat podala več kot 3500 predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov, ker ljudje niso upoštevali omejitev gibanja in drugih vladnih zapovedi za omejitev širjenja epidemije. Na inšpektoratu jim je uspelo doslej uvesti postopke v približno 2900 primerih, kakih 600 jih še čaka. Kot pojasnjujejo, je velika razlika med uvedenimi in zaključenimi prekrškovnimi postopki z izrečenimi kaznimi v tem, da vsak postopek terja nekaj časa, saj se ima tudi osumljena oseba pravico izjasniti o okoliščinah. Pa tudi zato, ker je dobršen del domnevnih kršiteljev mladoletnih oseb. Če so kršitelji mladoletniki, »zakon o prekrških določa, da hitri postopek ni dovoljen«, in bodo te zadeve (v prihodnosti) reševali sodniki za prekrške.

Na inšpektoratu čisto vseh zaključenih prekrškovnih postopkov niso izpeljali po željah policije. Namesto kazni so v sedmih primerih izrekli zgolj opomin, kar bi torej lahko ali morala storiti policija, pa se je raje odločila, da poda predlog za izrek globe.

Pa se bo med prekrškarji znašla tudi množica uradnih oseb, na čelu z Borutom Pahorjem, Alešem Hojsom in Matejem Toninom, ki so se sprehajale ob slovenski schengenski meji? Na inšpektoratu pojasnjujejo, da so prejeli več prijav zoper njihovo ravnanje, a je vladni odlok napisan tako, da zanje ne velja: »Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.« V omenjenem primeru nobeden od tam prisotnih politikov ni opravljal uradnih nalog, pač pa je šlo za politični shod za potrebe pritiska na državni zbor, da vojski podeli policijska pooblastila za boj z migranti. »Nedolžnih« med ljudmi, ki jih policija označi za kršitelje protikoronskih ukrepov, torej skorajda ni. No, razen seveda, če so politiki.

Številni polagajo upe v ustavno sodišče. To presoja izrekanje glob za prekrške omejitve gibanja (in pri tem vlogo policije in vlogo zdravstvenega inšpektorata).