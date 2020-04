Medijski udar

Danes je nov dan

Orbanizacija Slovenije se kljub epidemiji nadaljuje s polno paro. Ključnega pomena za učinkovito pranje možganov in vpliv na javno mnenje v neliberalni demokraciji so mediji in tega se Janša z ekipo dobro zaveda.

Po tem, ko si je SDS podredila državni Siol, sta sedaj na vrsti STA in RTV Slovenija. Institucijo nacionalne televizije Janševi vojaki načrtno rušijo že vrsto let, v zadnjem času pa so napade in zavajanje prek družbenih medijev še zaostrili. S tem si je vladajoča garnitura pripravila teren za zamenjavo nadzornikov sveta RTV, prek katerega želijo prevzeti popolno kontrolo nad javnim medijem.

Ob zatiskanju oči njihovih "liberalnih" koalicijskih partnerjev in skrivnostni prihajajoči noveli zakona o medijih se zdi, da bo Janši ugrabitev medijev tokrat uspela. Lahko se zgodi, da bo 24ur oziroma Pop TV kmalu ostal edini kolikor toliko kredibilen "mainstream" medij v državi – dokler se tudi ta ne pridruži višegrajskemu medijskemu aparatu, kar se z menjavo lastnika verjetno že dogaja.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.