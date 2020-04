»Čeferin si ob svojih dosežkih in ugledu v svetu ne želi stopiti v to brezobzirno posurovelo politiko«

IZJAVA DNEVA

"Ime niti ni toliko pomembno. Bolj pomembno je, da elite, tudi na tako imenovani levi strani, niso pripravljene iskati skupnih razvojnih platform in zavezništev v čim širšem krogu ljudi, kar pomeni tudi nove volivce in širši krog zagovornikov novih platform. Zato živijo v medsebojni konkurenci znotraj istega bazena volivcev. Z imeni v Sloveniji pa je tako, da se vsakogar, ki bi imel možnost za uspeh na političnem odru, skuša že vnaprej kompromitirati, tudi če sploh ne namerava stopiti v politični prostor. To se je nazadnje zgodilo z gospodom Aleksandrom Čeferinom, za katerega verjamem, da si ob svojih dosežkih in ugledu v svetu ne želi stopiti v to brezobzirno posurovelo politiko. Zato se mi zdi neproduktivno v tem trenutku omenjati katero koli ime, čeprav mislim, da je na tako imenovanem levem političnem prostoru kar veliko ljudi, ki bi bili sposobni povezati levico."

(Milan Kučan, nekdanji predsednik republike, o tem, ali vidi koga, ki bi bil sposoben povezati stranke na levici; v Nedeljskem dnevniku)