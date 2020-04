»Dva nekdanja komunista Pahor in Janša pač morata sodelovati«

IZJAVA DNEVA

"Ljudje potrebujejo ohrabritev. Vse izjave uradnih predstavnikov bi morale imeti več ohrabrujočega in manj zastrašujočega. Če ti nastopi predsednika kaj pomagajo, je to v redu, seveda v skladu z varnostnimi zahtevami. Drugo pa je njegovo odzivanje na stvari, o katerih sem že govoril. V intervjuju za Objektiv je povedal, da je po njegovem predsedniška funkcija v tem, da sodeluje z vlado. Če se pošalim z jezikom, ki sem ga sam dostikrat deležen, dva nekdanja komunista Pahor in Janša pač morata sodelovati."

(Milan Kučan, nekdanji predsednik države, o Borutu Pahorju, ki obiskuje domove starostnikov in njegovi predsedniški funkciji; v Nedeljskem dnevniku)