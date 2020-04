Mick Jagger: »20 milijonov ljudi je izgubilo službe, in to ne po svoji krivdi«

IZJAVA DNEVA

"Dvajset milijonov ljudi je izgubilo službe, in to ne po svoji krivdi. Manj denarja kot imaš, več imaš skrbi. Veliko ljudi trenutno preživlja zelo težke čase. Imam prijatelje, ki so izgubili službe, živijo v zelo majhnih stanovanjih v velikih mestih in zdaj nimajo kam iti. Sam imam res veliko srečo in tega, da sem lahko srečen, se močno zavedam. A nimajo vsi takšne sreče."

(Mick Jagger, vokalist glasbene zasedbe The Rolling Stones, je za časnik The Guardian komentiral izid nove skladbe Living In A Ghost Town, ki govori o osamljenosti v izolaciji. "Življenje je bilo tako lepo, nato pa so vse zaprli," pravi del besedila v pesmi, ki odseva razmere, v katerih se je te dni znašel domala ves svet.)

LNNPNweSbp8