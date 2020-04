Tonin zaskrbljen, Počivalšek s čisto vestjo

Počivalšek je danes na tiskovni konferenci afero z maskami označil kot »režiran, politično motiviran lov na mojo glavo«, Tonin pa je dejal, da odnosov med Počivalškom in blagovnimi rezervami do včerajšnje oddaje Tarča ni poznal

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na današnji tiskovni konferenci dejal, da ne vidi razloga, da bi odstopil ...

Prvak NSi Matej Tonin in vodja SMC Zdravko Počivalšek sta se včerajšnjemu soočenju na Tarči, na kateri so novinarji RTV Slovenija razkrili malverzacije pri nakupih zaščitne opreme, tik pred zdajci odpovedala. Počivalšek je na današnji vladni tiskovni konferenci povedal, da se soočenja ni udeležil, ker so v LMŠ proti njemu napovedali interpelacijo, nakar je sodelovanje na soočenju odpovedal tudi Tonin.

Na vladni tiskovni konferenci je Počivalšek danes celotno afero označil kot »režiran, politično motiviran lov na mojo glavo«. RTV Slovenija je včeraj razkrila več primerov, kako so vplivni politiki, kot so Lojze Peterle (NSi), Marjan Podobnik (SLS) in tudi gospodarski minister Počivalšek posredovali pri vodstvu republiških blagovnih rezerv glede nakupa zaščitne opreme. Med Počivalškom in zdaj že bivšim direktorjem blagovnih rezerv Antonom Zakrajškom (SDS) je počilo prejšnji teden, ko je postalo jasno, da bo nepravilnosti pod drobnogled vzela tudi policija.

Zakrajšek, ki ga je Počivalšek odstavil in javno okrivil za nepravilnosti, je v sredo javnem pismu sporočil, da "tisti, ki so delovali v ozadju in na zavod pošiljali podatke, s kom naj se izvede naročilo, želijo vso krivdo zvaliti na zavod in name". "Ne bo jim uspelo, zmagala bo resnica." Sodeč po elektronskih sporočilih in celo objavljenem posnetku, ki so ga včeraj predvajali na RTV Slovenija, naj bi med drugimi na Zakrajška ali Galeta pritiskal tudi Počivalšek.

Počivalšek pa je danes dejal, da je tudi on pripravljen pristojnim razkriti vsa elektronska sporočila in druge dokaze o nepravilnostih, za katere naj bi bil odgovoren Zakrajšek. »Zakrajšek ni bil na bolniški, ampak v samoizolaciji,« je dejal minister in dodal, da naj bi vsem poslom natančno sledil. Med drugim so hoteli po tem, ko je v Sloveniji že bilo dovolj mask, 14. aprila podpisati pogodbo o dobavi še dodatnih 1,8 milijona mask, ki so bile isti dan pripeljane v skladišče blagovnih rezerv. To naj bi dokazovalo, da je bil za Slovenijo nepotreben nakup že vnaprej dogovorjen z Zakrajškom, zaradi česar ga je minister odstavil.

Govorili smo tudi s prvakom NSi Matejem Toninom, ki nam je dejal, da odnosov med ministrstvom za gospodarstvo in blagovnimi rezervami do oddaje ni poznal, da v oddaji prestavljene informacije dokazujejo, da sam v sporne nakupe ni bil vpleten. In da bo z zanimanjem prisluhnil, kako se bo na vse to odzvala še druga stran, tudi minister Počivalšek. Priznal nam je, da bo to za koalicijo huda preizkušnja. ​