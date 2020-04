Marjan Podobnik: »Če bi bilo potrebno, bi še enkrat nahrulil ljudi«

IZJAVA

"Ponosen sem, da sem posredoval. Če bi bilo potrebno, bi še enkrat nahrulil ljudi, ker ko gre za res morajo ljudje in uradniki delati, kar je dobro za državo ... To sem storil zaradi skrajne ogorčenosti, ker je zaradi zavlačevanja njegovih podrejenih prišlo do enomesečnega zamika pri dostavi kakovostnih mask po najugodnejši ceni."

(Marjan Podobnik (SLS) je v izjavi za Pop TV potrdil, da je posredoval za angažiranje podjetja Dobnik Trade pri dobavi zaščitnih mask in da je "zelo povzdignil glas" v pogovoru z Antonom Zakrajškom, nekdanjim direktorjem blagovnih rezerv)