Kancona za Kacina

Na Radiu Študent s pomočjo poslušalcev upesnili pesem za vladnega govorca

Jelko Kacin, vladni komunikator v času epidemije novega koronavirusa

© YouTube / STA

Na Radiu Študent v oddaji Muzikal na vsakih štirinajst dni s pomočjo poslušalcev ustvarijo novo pesem. Glasbeniki in radijski napovedovalci pred oddajo določijo aktualno družbenopolitično temo, na podlagi katere prek telefonske številke pobirajo predloge za besedilo, melodijo in ritem. Klicatelji so nazadnje sodelovali v ustvarjanju aranžmaja namenjenega vladnemu govorcu Jelku Kacinu, pod naslovom Kancona za Kacina. Besedilo pesmi lahko preberete spodaj, oddaji pa prisluhnete na tej spletni povezavi.

kokon se razpira

obred se začenja

roka krili po zraku

manevrira

***

obrisi sledijo zlodejevemu orkestru

nebeški svod je še daleč

abortus misli ni rešitev

***

KACIN JE HIN

BIL JE FIN

DOKLER JE BIL EDIN

***

ZDEJ PA ZGIN

NA NEK NAČIN

TO JE MAL MIM

***

ČEPRAV NI NOVO LETO

DOBILI SMO JELKO

zgrajeno iz kocin

KI JIH BOMO DRAGO PLAČALI MI

***

JELKO ZALETI SE V RIT

NEHI NAM TEŽIT

NISI KAUBOJC

SPRAU PIŠTOLO

STAR SI ZA TO FORO

***

pod janševo jelko si kacin

bad boy, al ne bit tok fin

zrihti nam neki kocin