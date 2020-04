Hrvaški poslanec: »V Istri ne potrebujemo žice in ograje na meji, ampak razširjeno avtocesto«

ZJAVA DNEVA

"Slovenska vlada naj namesto žice in ograje razširi avtocesto od Plovanije, kjer se končuje istrski ipsilon, in s tem omogoči povezavo s slovenskimi in italijanskimi avtocestami, hrvaška vlada pa naj posodobi istrsko progo in jo bolj funkcionalno poveže s slovenskimi in italijanskimi progami, ker to potrebujemo v Istri, ne pa žice in ograje."

(Emil Daus, predstavnik IDS-a v Saboru, o tem, s kakšnimi težavami se soočajo prebivalci vasi Mlini, kjer so jim sredi vasi na meji postavili žičnato ograjo; na portalu istarski.hr)