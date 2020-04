FOTO DNEVA: Policija odstranila grafit Janše z iztegnjeno roko

Pekarna, Maribor

V Mariboru so območje Pekarne danes okupirali policisti in gasilci. Čez dan je bilo tam več policijskih in gasilskih vozil, proti večeru pa so začeli odstranjevati grafit predsednika vlade Janeza Janše, ki je bil na pročelju ene od tamkajšnjih stavb prikazan z iztegnjeno roko, poleg pa je bil napis "smrt narodu, svoboda fašizmu".

Gre za enak grafit, ki je bil tam (le na drugi stavbi) naslikan tudi leta 2012, a je "preživel" več let, preden so ga prepleskali. Novi grafit pa je zdržal zgolj dan in pol. Kdo je naročil takojšnjo odstranitev in zakaj je bila tako nujna, da se to izvede v soboto zvečer, tik pred prazniki, zaenkrat še ni znano. Je bil pa na kraj dogodka poklican tudi mariborski župan Saša Arsenovič.

Grafit na pročelju stavbe v mariborski Pekarni

© Facebook

Odstranjevanje grafita

© Facebook