»Najlažje komuniciram s tistimi, ki imajo jasen politični profil. Vsaj vem, s kom imam opraviti.«

IZJAVA DNEVA

"Težko je delati z ljudmi, ki se sprenevedajo in niso sposobni pogledati v oči. Imenujem jih mravljogledi. Ko ga srečaš, gleda v tla. To je kategorija ljudi, ki jih je v naši politiki kar nekaj. To mi seveda obremenjuje želodec."

"Lahko komuniciram z vsemi, najlažje pa s tistimi, ki imajo jasen politični profil. Vsaj vem, s kom imam opraviti."

"Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Nenadoma se pokaže, da morda to sploh ni bila juha, ampak solata."

(Jelko Kacin, vladni govorec, o tem, da ga ne zanimajo več delitve na leve in desne ter zakaj ne mara mravljogledov; na Valu 202)