»Upam, da se bo Slovenija odločila za demokracijo in mirno reševanje sporov«

IZJAVA DNEVA

"Tako kot je bil sredi prejšnjega stoletja svet na razpotju, je na nek način drugače tudi danes. Od tu vodita dve poti. Ena po demokratični poti in zmernem reševanje sporov in druga po poti avtokracije in z uporabo sile. Upam, da se bo cel svet, vključno z nami, odločil za demokracijo in mirno reševanje sporov. Absolutno sem prepričan, da je za prihodnost Slovencev bistveno, da ohranimo demokracijo. Ta nas je pripeljala do samostojne države in ta nas bo tudi ohranila."

(Borut Pahor, predsednik republike, o tem, ali je Slovenija na razpotju in kje jo vidi v prihodnosti; v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija)