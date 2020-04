»Upor ostaja osnovna človeška vrednota«

IZJAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU

"Temeljno sporočilo je gotovo, da upor ostaja osnovna človeška vrednota tako na osebni kot na socialni in državljanski ravni. Tudi na nacionalni in državni, če pogledamo razmere v svetu, vidimo porušen svetovni red, kjer si bodo morale države vsaka zase izboriti nove pozicije. To velja tudi za EU, saj po tej krizi zagotovo ne bo več enaka, zato nas bo neko načelno uporno stališče državljanov pripeljalo v enega koncentričnih krogov, ki se oblikujejo. Za zdaj kaže, da nas potiskajo na obrobje, na vzhod, kamor gre politika predsednikov države in vlade. Mislim, da bi morali slediti jedrnemu delu držav, ki bodo ohranile demokracijo."

(Dr. Božo Repe, zgodovinar, o uporu kot osnovni vrednoti; v intervjuju za MMC RTVSLO)