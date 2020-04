»Če bi nas Janša nagovarjal iz studia Nova24TV, bi mu večina državljanov bolj malo verjela«

IZJAVA DNEVA

"Če bi nas Janez Janša v času epidemije namesto s komunajzarske RTV Slovenija nagovarjal iz studia svoje resnici zavezane Nova24TV, bi mu večina državljanov bolj malo verjela. Oziroma bi mu verjela točno toliko, kolikor je verjela njegovim histeričnim čivkom o prihajajoči epidemiji, ki jih je objavljal v času Šarčeve vlade in so jih takrat v novice pretvarjali Jože Biščak, Marko Puš in Bojan Požar. Malo manj kot nič, torej."

"Seveda si tega vsi, ki te dni perverzno uživajo v finančnih težavah naše javne televizije, ne bodo nikdar želeli priznati, a ljudstvo je vladi Janeza Janše in njihovim strokovnjakom naposled prisluhnilo predvsem zato, ker so govoril v mikrofon in kamero TV Slovenija in ker so njihova sporočila v članke preoblikovali resni novinarji naših največjih časopisov, ki so vsako vladno sporočilo sproti pretehtali, preverjali in čistili nepotrebne navlake cinizma, nizkotnih podtikanj in laži. Zaradi tega smo spoštovali uredbe vlade tudi takrat, ko vladi nismo niti najmanj zaupali. Zaradi tega smo ostajali in še naprej ostajamo doma."

(Goran Vojnović, pisatelj, režiser in kolumnist, o bombardiranju ljudi z lažnimi novicami in o tem, kako pomembna je javna televizija; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)