Ivan Gale Janezu Janši: »To je laž!«

Žvižgač je razkril dokaz v obliki elektronske pošte, v kateri je predsednika vlade postavil na laž

Ivan Gale v oddaji Tarča

"Ravnokar sem na TV SLO slišal, da predsedniku Vlade RS ni znano, da bi ga skušal kontaktirati. To je laž! V prvi vrsti sem se želel z njim sestati, da ga seznanim z grožnjami ministra Počivalška o nameri za razrešitev takratnega direktorja Zakrajška, pa tudi z lažnimi obtožbami zoper mene, ki sem ves čas opozarjal na nepravilnosti. Pri ministru nisem uspel in je bilo tako, kot bi govoril steni," je na Facebooku zapisal žvižgač Ivan Gale, uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve, ki je razkril nepravilnosti in pritiske pri nabavah zaščitne opreme.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da predsedniku vlade Janezu Janši ni znano, da bi poskušal Ivan Gale stopiti v stik z njim, je poročala TV Slovenija.

Gale je na Facebooku priložil tudi kopijo elektronskih sporočil, ki jo objavljamo spodaj.