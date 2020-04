V petek ob 19. uri protivladni protest na kolesih

1. maja bodo središče Ljubljane ponovno zavzeli kolesarji, ki bodo izrazili svoje nestrinjanje z odločitvami vlade Janeza Janše

Slika, ki vabi na petkove proteste

© Facebook

V petek, 1. maja, so ob 19. uri napovedani ponovni protesti v središču prestolnice. Ker še vedno veljajo strogi vladni ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa, organizatorji prek Facebooka sporočajo nekatera navodila, ki jih poobjavljamo spodaj. Obenem obljubljajo, da se po epidemiji "srečamo na ulicah in trgih".

"V tednih, ko se kot družba solidarno odzivamo na izzive epidemije, vlada Janeza Janše pod krinko boja proti virusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati naše svoboščine. Eden za drugim se vrstijo sporne poteze oblasti, med njimi večanje pooblastil policiji, pošiljanje vojske na mejo, širjenje lažnih novic o domnevno neodgovornem obnašanju prebivalcev, pretirano in neživljenjsko omejevanje gibanja ljudi, netenje sovraštva do migrantov, izločanje najbolj prekarnih iz ukrepov socialnih pomoči, širjenje nestrpnosti ter osebni napadi na novinarje in novinarsko svobodo. Vse to nima veze z bojem proti epidemiji, temveč kaže na željo aktualne oblasti po vpeljavi avtokratske vladavine, militarizaciji družbe in utrjevanju privilegijev peščice, ki imajo v tej družbi v rokah oblast in bogastvo. Vsemu temu kličemo NE!" so zapisali na organizatorji.

Kaj lahko počnemo?

"V naših kuhinjah vsi morda že zdaj nimamo hrane, zagotovo pa imamo lonce in kuhalnice, s katerimi lahko glasno ropotamo in s tem jasno zavračamo zaskrbljujoče ukrepe oblasti v času epidemije. Protest z lonci in kuhalnicami pomeni odločen NE avtokratskim vladarjem in odločen JA za solidarnost, življenje, vzajemno pomoč, človečnost in zdravje ZA VSE. Upor je lahko mnogoteren - na okna lahko obesimo plakate in jih delimo s prijatelji, zavrtimo najljubšo protestno skladbo (in naj bo res glasna), vzklikamo slogane, obesimo z balkonov nogavice in še kaj .... bodimo kreativni!"

Kdaj?

"Ta petek ob 19. uri se bomo zbrali na oknih in balkonih ter izrazili naše nezadovoljstvo. Naj bo naše nezadovoljstvo glasnejše od glasov vlade in njihove zbeganosti, širjenja strahu in praznih obljub iz televizijskih sprejemnikov!"