Notranji minister Aleš Hojs: »Udeležence shodov je potrebno kazensko ovaditi!«

IZJAVA

"Pričakujem, da bo policija za identifikacijo vseh tistih, ki jih je, kot udeležence petkovih in današnjih shodov, potrebno kazensko ovaditi, uporabila vse javno objavljene slike in prispevke medijev oz. socialnih omrežij! Večina državljanov skrbi za zdravje vseh in upošteva odloke!"

© Twitter

"Vsem, ki sprašujete, kaj je počela policija danes v Ljubljani in Mariboru, odgovarjam, da je popisala večje število zbranih, ki bodo oglobljeni. Prav tako bo vložila ovadbe zoper organizatorje in udeležence, saj gre za kaznivo dejanje ogrožanja zdravja. Ne pričakujte pa, da bo ona vzrok nasilja!"

© Twitter

(Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, je na Twitterju napovedal vojno državljanski pravici do protesta in svobodnemu izražanju mnenja)