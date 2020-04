Teorije zarote in koronavirus

Omrežje 5G je razlog za visoko smrtnost Covid-19. Virus je bil vzgojen v ameriškem laboratoriju, najverjetneje kar s strani Billa Gatesa.

Teorije zarote niso nobena novost, njihov način širjenja pa je. Fragmentiranost socialnih omrežij pomeni, da se teorije zarote širijo iz različnih virov, med različnimi ciljnimi publikami in z različno vsebino. Zahvaljujoč optimiziranim algoritmom, ki so ustvarjeni za čim večji engagement, se ne- ali pol-resnice z le nekaterimi skupnimi imenovalci nato prepletajo, med seboj oplajajo in viralno širijo po svetovnem spletu.

Gre za "infodemijo", ki ogroža kolektivne ukrepe proti koronavirusu, saj zaradi poplave različnih informacij državljani težje razberejo zanesljive smernice. Same podrobnosti teh teorij so sekundarnega pomena, njihovo bistvo pa je v sejanju dvoma in nezaupanju institucijam. Vse to je nočna mora za vlade, ki si želijo učinkovitih ukrepov, ter voda na mlin tistim, ki želijo širiti razdor in utrjevati politično oblast na račun kaosa.

