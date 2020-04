Levica: »Franc Breznik bi moral odstopiti tudi kot poslanec!«

"V teh dneh smo od Breznika in od njegovega nadrejenega ministra Aleša Hojsa slišali mnogo nedopustnih izjav v imenu opravičevanja neopravičljivega dejanja vožnje pod vplivom alkohola," so zapisali v Levici

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs v oddaji 24ur brani Franca Breznika© POP TV

© Pop TV

Stranka Levica je v sporočilu za javnost opozorila, da se Franc Breznik vrača med poslance SDS, potem ko je dva tedna prikrival prekoračitev hitrosti vožnje v alkoholiziranem stanju in šele po razkritju novinarjev ponudil odstop kot državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. V Levici zato pričakujejo doslednost in zahtevajo, da odstopu z mesta sekretarja sledi tudi odstop z mesta poslanca v Državnem zboru.

"V teh dneh smo od Breznika in od njegovega nadrejenega ministra Aleša Hojsa slišali mnogo nedopustnih izjav v imenu opravičevanja neopravičljivega dejanja vožnje pod vplivom alkohola. Minister je dejal, da je potrebno preveriti, ali je bil Breznik žrtev zasede. Prekršek se je relativiziralo, češ da je, preden je sedel za volan, spil le dva kozarčka. Da je šlo za sestanek z donatorji za dobrodelni namen. Da je drugače dober človek. Med njimi je bila verjetno najbolj odmevna ta, da ni potrebe po sankcijah, ker se ni nikomur nič hudega zgodilo," so zapisali v Levici.

"Družbeno toleranco do alkohola za volanom je potrebno zmanjševati, ne da jo s svojimi dejanji in izjavami najvišji politični predstavniki delajo še bolj sprejemljivo."

V stranki menijo, da gre za opravičevanje ogrožanja varnosti v cestnem prometu s strani človeka, ki ga je zakrivila druga najbolj odgovorna oseba v državi, ko gre za delovanje policije in spoštovanje zakonov. Takšen odnos prestopnika, kot tudi ministra za notranje zadeve, je žaljiv za vse žrtve prometnih nesreč in njihove svojce, dodajajo.

"Franc Breznik je vozil pod vplivom skoraj dvojne dovoljene količine alkohola v krvi. Alkohol in neprilagojena hitrost sta še vedno najpogostejša dejavnika za tveganja za nastanek prometnih nesreč pri nas. Zaradi vpliva alkohola se že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa poveča celo osemkrat. Državni sekretar Breznik je napihal kar 0,44 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni nekaj manj kot en promil alkohola v krvi. Vsako leto beležimo v Sloveniji okoli 18 tisoč prometnih nesreč in okoli tisoč se jih konča s smrtjo ali hudo telesno poškodbo Leta 2019 je bilo smrtnih žrtev na slovenskih cestah ponovno več kot leto poprej in vsaka tretja smrtna žrtev je bila zaradi pijanega udeleženca. Družbeno toleranco do alkohola za volanom je potrebno zmanjševati, ne da jo s svojimi dejanji in izjavami najvišji politični predstavniki delajo še bolj sprejemljivo," so izpostavili in opozorili, da se je vse to dogajalo v času epidemije, ko lahko kljub vsemu beremo o nesrečah z resnimi poškodbami ali smrtnim izidom zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ki dodatno obremenjujejo zdravstvene delavce.

"Breznik bo tako prešel iz 61. v 55. plačni razred z zgolj 3.661,25 evrov bruto plače in kar nekaj dodatki. Po mnenju vpletenih je vrnitev v poslanske klopi dovolj velika kazen za človeka, ki se ne pod vplivom alkohola ne trezen ne zaveda resnosti svojih dejanj ter posledic prehitre vožnje in alkohola za volanom."

Dodali so, da v času, ko zaradi varovanja svojega zdravja in zdravja drugih ostajamo doma in smo še toliko bolj pozorni na krhkost človeškega življenja in javno zdravje, je povsem nedoumljiv odnos najvišjih funkcionarjev ministrstva za notranje zadeve do resnosti vožnje pod vplivom alkohola in ogrožanja življenj na cesti. "To ni le nedopustno za osebe na najvišjih političnih funkcijah v državi, temveč tudi v posmeh vsem žrtvam."

Franc Breznik želi po odhodu iz ministrstva za notranje zadeve ponovno prevzeti poslanski mandat. V Levici poudarjajo, da bi se moral kot izvoljeni predstavnik ljudstva še toliko bolj moral zavedati svoje funkcije in dajati zgled s svojim ravnanjem ter odstopiti. "Njegovo početje dokazuje, da vodilna politična kasta svoje privilegije razume kot samoumevne. Breznik bo tako prešel iz 61. v 55. plačni razred z zgolj 3.661,25 evrov bruto plače in kar nekaj dodatki. Po mnenju vpletenih je vrnitev v poslanske klopi dovolj velika kazen za človeka, ki se ne pod vplivom alkohola ne trezen ne zaveda resnosti svojih dejanj ter posledic prehitre vožnje in alkohola za volanom," so zapisali.