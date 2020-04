Zgled za Slovenijo: Dunaj bo samozaposlenim v kulturi in znanosti namenil tri milijone evrov

Premostitvena pomoč v vrednosti 3000 evrov na posameznika

Župan Michael Ludwig in mestna ministrica za kulturo Veronica Kaup-Hasler

V času pandemije koronavirusa bo mesto Dunaj za samozaposlene v kulturi in znanosti namenilo premostitveno pomoč v vrednosti treh milijonov evrov, da bodo lahko nemoteno ustvarjali tudi v tem težkem obdobju. Posameznik bo lahko prejel do tri tisoč evrov nepovratnih sredstev v enkratnem znesku. Vloge bodo sprejemali do konca aprila, nakazila pa lahko upravičenci pričakujejo že sredi maja.

Ko so konec marca objavili razpis za delovne štipendije v vrednosti enega milijona evrov, se je v štirinajstih dneh prijavilo 1.200 svobodnih umetnikov z različnih področij. Zaradi velikega zanimanja so prvotni znesek za štipendije povečali še za dodatna dva milijona evrov na skupno tri milijone.

Sredstva so namenjena za razvoj umetniških projektov kot tudi pripravo predavanj, razstav in predstavitev. Umetniki z različnih področij, kot so glasba, gledališče, literatura, vizualne umetnosti, novi mediji in film kot tudi svobodni znanstveniki lahko zaprosijo za delovne štipendije v enkratnem znesku do 3.000 evrov na osebo. Pogoj sta tudi polnoletnost in stalno bivališče na Dunaju.

Za delovne štipendije so se odloćili zato, da bi pomagali samozaposlenim v kulturi in znanosti, da lahko nadaljujejo s svojim delom. "Ravno svobodnim umetnicam in umetnikom je v teh časih še posebej težko shajati, saj so ostali brez možnosti nastopanja in posledično brez honorarja. Pri tem so jim delovne štipendije lahko v pomoč", je poudaril dunajski župan Michael Ludwig.

Po besedah dunajske mestne ministrice za kulturo Veronice Kaup-Hasler so delovne štipendije namenjene predvsem tistim umetnicam in umetnikom, ki jih dosedanji ukrepi pomoči niso zajeli, ki delajo v prekarnih delovnih razmerjih in jih je treba še posebej zaščititi. Delovne štipendije so nujen ukrep mesta poleg različnih vrst pomoči države,

Odprtje kulturnih ustanov na Dunaju pričakujejo sredi maja, vendar ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov.