»Janševi vladi manjkajo le še posneti aplavzi«

IZJAVA DNEVA

"Zdaj prvič v živo, na svoji koži spremljamo eksperiment segrevanja žabe, da otrpne: kako zlorabiti objektivno, zdravstveno grožnjo in upravičene strahove v politične namene, kako zaskrbljene ljudi pacifizirati z mešanico podatkov, resničnih, manipuliranih (v ponedeljek okuženih ni bilo 1314, ampak, kot nam pove covidvizualizer, 1093, saj jih je 221 že ozdravelo, tega pozitivnega podatka pa nam ne sporočajo) in izmišljenih, začinjenih z grožnjami in lažmi, kot je tista Kacinova o belgijskih ukrepih."

"Vlada je tako odpravila tiskovne konference z neprijetnimi novinarskimi vprašanji v živo in zdaj njeni predstavniki po severnokorejsko buljijo v kamero in kot pokvarjeni roboti prebirajo vnaprej napisano. Manjkajo le še posneti aplavzi."

(Tanja Lesničar Pučko, novinarka; v kolumni v Dnevniku)