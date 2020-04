Minister Hojs, tudi cerkve odpirajo vrata!

RKC se je odločila, da bo odprla vrata svojih cerkva, ne glede na vladne uredbe

V ponedeljek, 4. maja, se bodo znova odprla vrata slovenskih cerkva za udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih, ki so bila ustavljena zaradi epidemije novega koronavirusa, so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK). Ob tem bodo skladno s pravili v času epidemije veljali zaščitni ukrepi.

Pogoji za udeležbo vernikov pri sveti maši bodo, kot so zapisali pri SŠK, razkuževanje rok pred vstopom v cerkev ter nošnja zaščitne maske. Ni pa SŠK v sporočilu za javnost navedla najmanjše predpisane razdalje med verniki.

Za namen odprtja cerkva bodo sicer škofje v četrtek izdali posebna navodila, v katerih bodo zapisana določila za prejem zakramentov, kot so sveta spoved, krst, poroka in bolniško maziljenje.

Vlada in pristojna strokovna svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje za zdaj še nista uskladili odgovora na potezo SŠK, je za STA povedala vodja omenjene skupine Bojana Beović.

Do odprtja cerkva prihaja v času postopnega rahljanja ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa, v katerega pa cerkve in dejavnosti v njih zaradi še vedno veljavnega odloka o prepovedi zbiranja še niso bile zajete.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki te dni tistim, ki na javnih površinah ob upoštevanju fizične distance skušajo uveljaviti svojo ustavno pravico do protesta, grozi prek Twitterja z globami, se za zdaj glede odprtja cerkva in zbiranja vernikov v zaprtih prostorih še ni oglasil. Čakamo.