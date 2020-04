Maske s strankarskim certifikatom

Zakaj je neko podjetje lahko prodajalo državi maske po ceni 3,5 evra, hkrati pa se je očitno zaradi navodila predsednika vlade Janeza Janše država odpovedala nakupu enakih mask po ceni 1,42 evra? Je to res le naključje?

Zdaj vemo: Prva seja vlade Janeza Janše ni bila nič drugega kot poceni reklama za velik biznis z zaščitnimi maskami.

© STA

Ko je vlada Janeza Janše 13. marca prevzela oblast, so udeleženci na prvem sestanku kriznega štaba razpravljali, kako organizirati urgentni nakup nujno potrebne medicinske opreme. Razmeroma hitro so se namreč na vlado obrnili številni poslovneži, velika podjetja ali tisti s poznanstvi v tujini, ki so želeli državi kar se da hitro pomagati. Vladi so pošiljali vzorce blaga, ki je bilo na voljo, in predlagali najrazličnejše rešitve. Strokovne službe – sekretariat štaba, civilna zaščita in zavod za blagovne rezerve – so predlagale, da nabavo prevzame Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je imela s kriznim zagotavljanjem materiala največ logističnih izkušenj, na primer iz časa poplav in žleda. Tako bi bilo recimo mogoče uporabiti celo znotraj Nata zakupljene zmogljivosti transportnega letala Antonov 124, kot jih je denimo Češka, ki je tako iz Kitajske pripeljala kar 106 ton medicinske opreme.