Kako protestirati v času korone?

Kljub omejitvam so nemška sodišča dovolila javne proteste

Protestira se lahko tudi drugače, tako da te policija težje ustavi – rekreativni kolesarski sprevod pred parlamentom. (24. aprila 2020) /

© Tone Stojko

Ko so nekateri posamezniki v Stuttgartu želeli izvesti protest, povezan z ukrepi za zajezitev epidemije, so jim lokalne oblasti to prepovedale. V protestu naj bi sodelovalo 50 oseb, ki naj bi upoštevale predpisane omejitve. Nato se je eden izmed njih obrnil na sodišče in na koncu, na ustavnem, uspel.