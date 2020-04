Totalitarna družba nadzora

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pričakuje od policije, da kaznuje vse in vsakogar, ki protestira proti vladi

Ministrovi napotki policiji, naj pregledujejo družbena omrežja, posnetke, fotografije v medijih.

Potem ko so v sredo protestniki pred parlament polagali stopala, izrezana iz papirja, in bili za to kaznovani, in ko je v petek pred parlamentom protestirala povorka kolesarjev, kjer so se policisti držali ob strani, so se v ponedeljek, 27. aprila, na dan upora, protesti razširili po vsej Sloveniji. Bili so v Ljubljani, v Mariboru, v Novi Gorici, kolesarili so okoli prvomajskega mlaja na Titovem trgu v Velenju, protestirali so še v drugih krajih.