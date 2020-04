Spolitizirano ustavno sodišče?

Mnenje, naj to sodišče le od strani opazuje vladne odločitve, se res zdi politično

Klemen Jaklič – včasih za malega človeka, večkrat za veliko stranko (na fotografij na shodu v podporo Janezu Janši še v času, ko Jaklič ni bil ustavni sodnik)

© Borut Krajnc

Pred dnevi je predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez v intervjuju za časnik Delo potrdil, da so na ustavnem sodišču prejeli veliko pobud za presojo ustavnosti in zakonitosti vseh mogočih ukrepov, ki jih v času epidemije sprejemata vlada in njena večina v državnem zboru. Te zadeve, pravi, bodo ustavno sodišče obremenile še za več let po sprejetju, čeprav jih obravnava absolutno prednostno.