Kršitev karantene niso zaznali, a na domove bodo pošiljali policijo

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik

Pred dnevi je začel veljati zakon, po katerem je policija dobila pristojnost, da na domu obiskuje ljudi, ki morajo biti v karanteni ali samoizolaciji, in tako preverja, ali spoštujejo zapovedano popolno prepoved gibanja. Da gre za čezmeren represivni ukrep, opozarjajo številni, tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Vsak represivni ukrep mora biti predvsem sorazmeren s hudostjo kršitve, da je uvedba utemeljena. Je tokrat tako?

Težava tega ukrepa ni zgolj v tem, da policiji daje pristojnosti, ki se v demokratičnih družbah zdijo čezmerne, nadzorni policijski obiski ljudi na domu so rezervirani kvečjemu za potrebe preiskovanja kaznivih dejanj, pa še to ne v vseh primerih. Težava je tudi v tem, da mora Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) policiji posredovati osebne (zdravstvene) podatke posameznikov. Vse to bi se morda zdelo upravičeno, če bi bilo potrebno zaradi razmer. Recimo zaradi množičnega ali pa vsaj pogostega kršenja odrejene karantene ali samoizolacije ljudi.

In kaj pravijo uradni podatki ministrstva za zdravje? »Do sedaj smo na ministrstvu na predlog NIJZ izdali okvirno 3750 odločb za karanteno. Na dan 24. aprila 2020 je v veljavi okvirno 1800 odločb o karanteni,« pojasnjujejo. In kršitve? »Zdravstveni inšpektorat je ugotovil štiri kršitve izolacije, pri tem pa ni ugotovil nobene kršitve karantene.«

Statistično torej kršitev omenjenih ukrepov tako rekoč ni. Poleg tega ni bila ugotovljena niti ena kršitev najstrožjega ukrepa – karantene. Dodatna težava je tudi v tem, da ni jasno, kdo vse bi lahko bil izpostavljen policijskemu nadzoru. Nejasnosti so celo glede ljudi v karanteni, ki jo je odredilo ministrstvo, in glede ljudi v izolaciji, ki jo dejansko odredi zdravnik, ne pa drugi.

»Na ministrstvu za zdravje bomo podatke o odrejeni karanteni vsakodnevno posredovali NIJZ. Te podatke pa bo nato NIJZ posredoval policiji, če bo zanje zaprosila zaradi potrebe po nadzoru karantene. Glede podatkov o nadzorovanju osamitve, ki jo odredi izbrani osebni zdravnik na podlagi pozitivnega testa na SARS-CoV-2, pa so še nejasnosti, ki jih deležniki v teh dneh še usklajujemo,« priznavajo na ministrstvu.

Kaj pa vsi tisti, ki jim samoizolacijo svetuje osebni zdravnik na podlagi posameznikovega telefonskega klica? Morajo tudi njih skrbeti morebitni nenapovedani obiski policije?

Tega na ministrstvu niso znali pojasniti.