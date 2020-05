»Tisti, ki pričakujejo, da bo po krizi bolje, bodo razočarani«

IZJAVA DNEVA

"Tisti, ki pričakujejo, da bo po krizi bolje, bodo razočarani. Kaj in kako bo po krizi, je odvisno od odločitev, ki jih sprejemamo, ko kriza še traja. Če se bodo odločitve sprejemale po utečenih poteh, bo po krizi za večino podložnega prebivalstva slabše, kot je zdaj in kot je bilo pred njo. Kakršen koli drugačen razplet krize, kakršna koli drugačna – ne le slabša – prihodnost je odvisna od družbenih in političnih bojev. Zanjo se bo treba boriti: razčistiti pojme, analizirati položaj, organizirati se in iti v boj. Pričakovanje je absentizem, izostajanje iz družbenih in političnih bojev. In zgražanje nad tem, kako si oni na oblasti prigrabljajo še več pooblastil in kako se nad nas zgrinja totalitarizem, je negativno pričakovanje."

"Kriza praviloma razkrije slabosti obstoječega sistema. Tako je tudi zdaj. V središču svetovne ureditve se je sistem dobesedno sesul, odpovedal na vseh ravneh. Pokazal je tudi svoj grdi, odurni obraz, svojo okrutnost, neumnost, brezsrčnost, da, nečlovečnost. Kriza je potrdila, da življenje pregovornih 99,99 odstotka ne šteje nič. Ponazorila je bankrot skrajno financializirane ekonomije, razkrila, kako je ta ekonomija izčrpala in opustošila družbo, in dokazala, kako velikanski vojaški aparat in militarizacija ne prinašata varnosti. (Slovenija se je po srečnem naključju znašla v skupini vzhodno-srednjeevropskih držav, ki so, grobo rečeno, sledile vzhodnoazijskemu modelu odziva na epidemijo, in jo je relativno dobro odnesla.)"

(Tomaž Mastnak, sociolog, o tem, da je zdravstvena kriza razkrila krizo sistema; v kolumni za Dnevnik)