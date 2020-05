»Pandemijo koronavirusa naši državni voditelji vidijo kot priložnost, da se izkažejo kot vojskovodje«

IZJAVA DNEVA

"Zdi se, da pandemijo koronavirusa nekateri državni voditelji, tudi naši, vidijo kot priložnost, da se izkažejo kot vojskovodje. Vendar pandemija ni vojna, v kateri generali z ukazi prepričujejo vojake, zakaj je vredno umirati za interese vojnih dobičkarjev; v primeru pandemije ima vsak državljan dovolj močan lasten motiv: preživetje. Kar potrebuje, so dobri napotki, kako ta cilj doseči, te pa lahko dobi samo od strokovnjakov z ustreznim znanjem in izkušnjami. Absurdno je pričakovati, da bodo ljudje verjeli egomaničnim politikom in strankarskim aparatčikom, čeprav se tu in tam sklicujejo na stroko. Ljudje hočejo strokovnjake videti na lastne oči in se prepričati, da so to osebe z integriteto, da so njihova navodila razumna in da jim ničesar ne prikrivajo. Skratka: da jim lahko zaupajo. Oblasti pripada njena običajna vloga: zagotavljanje razmer, da se strokovna priporočila lahko udejanjijo, pri čemer njeni ukrepi ne smejo temeljiti na apriornem nezaupanju do vseh državljanov in prisili. Ljudje ne potrebujejo vojskovodij, ki se igrajo vojno, iščejo petokolonaše in dezerterje, ustanavljajo nagla sodišča in si že med bitko pripenjajo medalje za zasluge."

(Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, o tem, kako pandemijo koronavirusa nekateri državni voditelji vidijo kot priložnost, da se izkažejo kot vojskovodje; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)