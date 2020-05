Greta Thunberg z Unicefom v boju proti koronavirusu

Greta Thunberg

© Unicef

Podnebna in okoljska aktivistka Greta Thunberg je 30. aprila skupaj z dansko nevladno organizacijo Human Act sprožila kampanjo zbiranja sredstev za podporo UNICEF-ovim prizadevanjem za zaščito otrok pred posledicami pandemije koronavirusa, med katere sodijo pomanjkanje hrane, preobremenjeni zdravstveni sistemi, porast nasilja in prekinjeno izobraževanje.

Kampanja se je začela z donacijo organizacije Human Act in Fundacije Grete Thunberg UNICEF-u v višini 200.000 ameriških dolarjev. Greta je bila za svoj globalni aktivizem nedavno nagrajena z nagrado Human Rights v vrednosti 100.000 ameriških dolarjev. Ta znesek je darovala UNICEF-u za boj proti koronavirusu, donacijo pa je podvojila organizacija Human Act, ki je Greti podelila omenjeno nagrado.

"Tako kot podnebna kriza je tudi pandemija koronavirusa kriza otrokovih pravic, ki bo prizadela vse otroke, tako zdaj kot tudi dolgoročno, najbolj pa bodo prizadete najranljivejše skupine. Zato pozivam vse, da se mi pridružijo in podprejo UNICEF-ova prizadevanja pri reševanju otroških življenj, varovanju zdravja in spodbujanju nadaljevanja izobraževanja otrok," je izjavila Greta.

UXvcw_k9nqU

"Pandemija koronavirusa je največja bitka, s katero se svet sooča v zadnjih nekaj desetletjih. Otroci in mladi lahko postanejo največje žrtve pandemije, zato je njihova želja po ukrepanju povsem naravna in pričakovana. Greta Thunberg je s svojim aktivizmom dokazala, da so mladi pripravljeni zavzeti stališče in voditi spremembe v svetu. UNICEF je hvaležen, da so Greta in njeni podporniki z UNICEF-om združili moči v boju proti tej pandemiji," je dejala izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore.

UNICEF-ova prizadevanja za zaščito otrok pred posledicami pandemije koronavirusa ahko podprete na tej povezavi >>