»Minister Hojs, zdaj ga pa že pošteno lomite, policiji ne morete in ne smete dajati usmeritev«

ZAPIS S TWITTERJA

"Minister Aleš Hojs, zdaj ga pa že pošteno lomite. To, kar govorite, daleč presega vaša pooblastila. Minister ne more in ne sme dajati policiji usmeritev, za kakšno kd bo nekoga ovadila ali za kakšen prekršek ga bo oglobila."

"Ker gre za pristojnost zdravstvene inšpekcije, je ta pri svojem delu avtonomna. Tudi njej ne morete in ne smete dajati napotkov."

"Pa tudi sicer lahko usmerjate policijo zgolj skladno s 4. čl. Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Usmerjanje policije se izvaja s pisnimi usmeritvami in navodili (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki jih izdaja minister. Na predlog GD policije."

(Nataša Pirc Musar, odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka, o zakonu o organiziranosti in delu v policiji; na Twiterju)