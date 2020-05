»Delovanje sodobne družbe temelji na tistih, ki so najslabše plačani«

IZJAVA DNEVA

“Delovanje sodobne družbe temelji na tistih, ki so najslabše plačani. In točno oni so morali nositi najhujše breme tega obdobja in ostati na svojih delovnih mestih, da smo se lahko vsi drugi šli karanteno."

"Tisti, ki so najslabše plačani (pri svojem smiselnem delu), so pogosto zgarani. Tisti, ki so škodljivi družbi (pri svojem nesmiselnem delu), pa so pogosto zgarani. Tisti, ki so škodljivi družbi (pri svojem nesmiselnem delu), pa so pogosto izgoreli."

"Zaradi ogromnih plačnih razlik so prehodi med poklici dostikrat nemogoči. Če ste rojeni za varuško in bi bili v svojem delu srečni ne samo vi, marveč vsi otroci, s katerimi bi delali, si tega poklica preprosto ne morete privoščiti, ker so plače varušk tako slabe. In tako še naprej nesrečni prekladate fascikle v pisarni."

"Skratka, sodobna družba je poskrbela, da smo se nekako večinsko razporedili tako, da smo vsi nesrečni.”

(Miha Mazzini, pisatelj in kolumnist, o tem, da v karanteni v glavnem potrebujemo le tiste poklice, ki so najslabše plačani; v kolumni na SIOL.net)