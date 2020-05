Ali poznate svoje pravice?

Kakšne pravice ima oseba v policijskem postopku

Številne bralke in bralci ste se v teh dneh na nas obrnili z vprašanji glede policijskih postopkov. Zato spodaj objavljamo del zakona, ki ga je v času omejitev gibanja in vladnih ukrepov dobro poznati. To so vaše pravice, ki jih imate kot državljani in državljanke, če se znajdete v policijskem postopku.

Oseba v policijskem postopku ima pravico do:

seznanitve z razlogi postopka,

opozorila o prostovoljnosti pri zbiranju obvestil in o zagotavljanju anonimnosti v skladu z zakonskimi določili,

izdaje potrdila, če je policijski postopek (začasna omejitev gibanja) trajal dlje kot eno uro, in

seznanitve z identifikacijskimi podatki (ime, priimek. id. številka) policista, ki izvaja policijska pooblastila in nazivom policijske enote, v katero je razporejen.

Zakon o policiji, (Ur. l. RS, št. 107/2006, 66/2009 in 22/2010).

Pravilnik o policijskih pooblastilih (Ur. l. RS, št. 40/2006).